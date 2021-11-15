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ЕС хочет увеличить долю производства собственных чипов на мировом рынке к 2030 году до 20%

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "целые заводы в Европе остановлены, поскольку не хватает чипов"

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия стремится к тому, чтобы доля произведенных европейскими компаниями полупроводников и чипов к 2030 году составляла на глобальном рынке 20%. Об этом заявила в понедельник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на экономической конференции газеты Süddeutsche Zeitung.

"Целые заводы в Европе остановлены, поскольку не хватает чипов", - напомнила она, указав на то, что продажи автомобилей в ЕС в сравнении сентябрем 2020 года сократились на 25%, хотя проблем со спросом не было.

"Затронуты и другие важные секторы, в частности рынок медицинских аппаратов, энергосистемы", - сказала глава ЕК. Поэтому, по ее словам, Евросоюз направит свои усилия на снижение зависимости от Азии в производстве полупроводников и чипов.

"В связи с этим в первой половине 2022 года мы представим план и вместе со странами-членами выделим средства для его реализации. Мы хотим добиться того, чтобы производители в Европе к 2030 году достигли доли в 20% на этом стремительно растущем мировом рынке. Сейчас наша доля на рынке сократилась до 10%, этого очень мало", - отметила фон дер Ляйен.

Теги
Фон дер Ляйен, Урсула
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