"Газпром" не забронировал доптранзит газа через Украину и Польшу в декабре

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе в понедельник. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на декабрь в объеме до 9,8 млн куб. м. в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м. в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

"Газпром" также не забронировал на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89 млн куб. м в сутки.