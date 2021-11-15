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Минцифры разработало проект предоставления субсидий на программу цифровой грамотности

Субсидия будет предоставлена по результатам конкурсного отбора юрлицу с опытом реализации проектов в области кибергигиены

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ опубликовало проект правил предоставления субсидии на разработку и реализацию программы кибергигиены и повышения цифровой грамотности широких слоев населения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Новый проект направлен на повышение общего уровня осведомленности граждан непосредственно в вопросах личной информационной безопасности. На реализацию просветительских мероприятий в 2022 году государство выделит 200 млн рублей, всего до 2024 года на эти цели будет направлено 600 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Субсидия будет предоставлена по результатам конкурсного отбора юрлицу с опытом реализации проектов в области кибергигиены.

Уточняется, что в рамках мероприятий в следующем году будет запущен сервис повышения киберграмотности для госслужащих. Общий охват программы в 2022 году составит почти 8 млн человек, среди которых более 700 тыс. госслужащих.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

Теги
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