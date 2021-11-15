Цена на газ в Европе выросла на решении "Газпрома" по доптранзиту через Украину и Польшу

ТАСС, 15 ноября. Цена газа в Европе в ходе торгов взлетела на 2,5% на отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу в декабре, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $966 за 1 тыс. куб. м, или €81,215 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

К настоящему времени стоимость газа замедлила рост и вернулась к отметке в $954 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 6%.

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу на декабрь на аукционе в понедельник. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.