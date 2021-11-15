Бизнес пожаловался Хуснуллину на изменения в закон об объектах культурного наследия

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Опора России" попросила вице-премьера РФ Марата Хуснуллина не поддерживать предлагаемые изменения в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас не поддерживать включение в федеральный закон от 25 июня 2002 года номер 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" положений, устанавливающих дополнительные административные барьеры в строительстве при проведении археологических работ и историко-археологической экспертизы", - сообщается в письме.

Как пояснили в бизнес-объединении, действующее регулирование в рамках закона предусматривает установление федеральным органом исполнительной власти границ территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на этих территориях объектов археологического наследия. Критерии указанных границ должен устанавливать кабмин, разрабатывает соответствующий проект постановления Минкультуры, добавили в бизнес-объединении.

Вместе с тем, Минкультуры разработало проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты". В письме говорится, что он предусматривает "изменение принципа определения территорий, в отношении которых будет проводиться историко-культурная экспертиза". Предполагается, что ее будут проводить "в отношении всех территорий за определенными исключениями", критерии которых должно будет определить правительство, считают в "Опоре России" Это "фактически вводит необходимость повсеместного проведения экспертизы и устанавливает дополнительные административные барьеры для хозяйственной деятельности", считают в бизнес-объединении.

В "Опоре России" полагают, что процесс проведения историко-культурных экспертиз, объем работ, их ценообразование "носит непрозрачный характер". Так, положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное в июле 2009 года постановлением кабмина, устанавливает "завышенные требования к экспертам", это сужает перечень участников процедуры, говорится в письме. Предметные основания для обжалования заключения историко-культурной экспертизы по существу, правила, гарантирующие проведение экспертизы в установленные сроки, а также предельные размеры платы за такую экспертизу также не установлены, считают в "Опоре России".

Позиция организации

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия осуществляются на основе разрешения, выдаваемого на основании заключения Российской академии наук, отметили в бизнес-объединении. Результаты проведения археологических работ также подлежат научной экспертизе структурами Российской академии наук, говорится в письме. По мнению "Опоры России", это длительная процедура, "а от ее результатов зависит проведение археологических работ в дальнейшем".

Бизнес-объединение считает, что принятие законопроекта в предложенном виде "содержит критические риски для осуществления строительной деятельности на всей территории России". Кроме того, это противоречит работе по упрощению процессов разрешительной деятельности, а также приведет к появлению дополнительных административных барьеров, "которые усложнят и без того непростые разрешительные процедуры в строительстве, увеличат сроки и стоимость строительства".

"Опора России" также предложила принять после общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий критерии определения границ территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на этих территориях объектов археологического наследия.