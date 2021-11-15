Власти Карелии заявили, что надбавки для жителей Крайнего Севера сохранятся

ТАСС, 15 ноября. Жители Республики Карелия продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"После изменения нормативной базы наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме", - отмечается в сообщении.

12 ноября был подписан указ главы государства, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям - в том числе, в республиках Карелия и Коми. Проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение.

Ранее на портале проектов правовых актов был опубликован также проект постановления правительства, которым будет снова утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления компенсаций жителям и работникам этих территорий. В том числе, согласно проекту, в перечне будет ряд районов Карелии, Коми, Тувы, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Архангельской областей и других регионов.