UBS повысил оценку ценных бумаг "Роснефти" на 47%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дивидендная доходность "Роснефти" в 2021-2025 годах может практически удвоиться и составить 13% на фоне самого высокого в отрасли свободного денежного потока, говорится в вышедшем в понедельник обзоре швейцарского инвестиционного банка UBS. Эксперты банка увеличили целевую стоимость бумаг компании на 47%, до $11,5 за GDR и повысили рекомендацию по ним с "нейтрально" до "покупать".

Традиционно консервативный UBS ранее оценивал целевую стоимость бумаг "Роснефти" на уровне $7,8 за GDR при том, что текущая стоимость бумаг "Роснефти" на Лондонской бирже к 13:00 мск составляла около $8,59 за GDR. Банк пересмотрел свою оценку после выхода квартальной отчетности компании, которая показала рекордные значения чистой прибыли и EBITDA. К примеру, чистая прибыль компании за третий квартал 2021 года в размере 314 млрд рублей оказалась на 4% выше ожиданий банка, а свободный денежный поток в 375 млрд рублей соответственно на 9%.

"Компания обеспечит самый высокий показатель доходности свободного денежного потока в своем секторе, в 2021-2025 годах он составит 19% против 14% в среднем у прочих компаний", - отмечает в обзоре UBS. Как прогнозируют в UBS, в 2021-2025 годах дивидендная доходность "Роснефти" может вырасти в среднем до 13% против 7% в предыдущие 5 лет. При этом в среднем по российскому ТЭК ожидаемую дивидендную доходность в ближайшие пять лет UBS оценивает в 6%.

Кроме того, UBS отмечает, что у "Роснефти" самый высокий в секторе потенциал роста добычи в 5% ежегодно до 2025 года. По словам экспертов банка, это выделяет компанию среди конкурентов, которые либо ограничены в росте, либо и вовсе сокращают производство. "Роснефть" фокусируется на проектах более высокого качества с более низким уровнем выбросов и увеличивает долю газа в своем балансе", - отмечают в UBS. Речь в частности идет о проектах "Роспан" и "Харампур", на которых "Роснефть" ожидает удвоение добычи газа в ближайшие пару лет. А также о флагманском проекте компании "Восток ойл", добыча на котором может достигнуть до 2,4 млн баррель в сутки в 2030-е годы.

Также эксперты UBS добавляют, что в свою базовую оценку не включили возможное предоставление "Роснефти" доступа к экспорту 10 млрд куб. м трубопроводного газа. Это, по оценке банка, может принести компании дополнительно 5% к показателю EBITDA. Кроме того, дополнительный потенциал роста капитализации компании заложен в потенциальной продаже новых долей в проекте "Восток ойл".