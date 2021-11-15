В СФ предлагают ужесточить уголовную ответственность за нелегальное производство алкоголя

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам разработает законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нелегальные производство и оборот алкогольной продукции. Об этом говорится в одобренных комитетом рекомендациях правительству по борьбе с нелегальным алкоголем, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как пояснил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин, сенаторы предлагают снизить пороговые значения стоимости изъятого контрафактного алкоголя, при которых виновного привлекают к уголовной ответственности. "Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовить законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконные производство и оборот алкогольной продукции", - сказано в документе.