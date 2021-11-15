BP готова закупать у "Роснефти" газ, если та получит право экспорта

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Британская компания BP готова закупать газ у "Роснефти", в которой она владеет 19,75%, если та получит право экспорта природного газа. Об этом журналистам сказал глава BP Бернард Луни в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Да, это может быть BP. "Роснефть" и BP связывает давнее сотрудничество", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли BP стать покупателем газа "Роснефти". Луни также пояснил, что обсуждал "потенциал "Роснефти" по экспорту газа в будущем, который поможет обеспечить энергетическую безопасность", с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". В свое время "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако на экспорт трубопроводного газа до сих пор существует монополия.

В июне 2017 года "Роснефть" и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого "Роснефть" и BP Gas Marketing Limited (дочернее предприятие ВР) планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы. Глава ВР Боб Дадли тогда говорил ТАСС, что компания готова с 2019 года покупать газ у "Роснефти" после получения необходимого разрешения от властей РФ.