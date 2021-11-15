Внешнеторговый оборот Москвы и Италии увеличился в полтора раза в 2021 году

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот между Москвой и партнерами из Италии в 2021 году увеличился в 1,5 раза и составил почти $3,3 млрд. По итогам года этот показатель может достигнуть $7 млрд, сообщил в понедельник министр московского правительства, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"В 2020 году мы наблюдали существенный спад внешнеэкономической деятельности между странами. Эта тенденция изменилась в 2021 году для московских резидентов, потому что Москва, как вы помните, была одним из немногих мегаполисов открытых, и это дало себе знать, в том числе в внешнеторговоом обороте. Он увеличился в 1,5 раза и составил почти $3,3 млрд. Мы надеемся, что к концу года мы выйдем на показатели $6,6 млрд, может быть $7 млрд, что даст возможность Италии достойно сохранить то шестое место в списке межэкономических партнеров российской столицы, которое она уже заняла", - сказал Черемин в ходе Московско-итальянской экономической конференции.

Он отметил, что в Москве наблюдается стабильная тенденция взаимодействия с итальянским бизнесом, всего в столице работают около 200 итальянских компаний.

Как сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, "товарооборот между зарегистрированным в Москве организациями и итальянскими партнерами по итогам первого полугодия текущего года достиг $3,3 млрд США. На мой взгляд, это достаточно красноречивые показатели, которые очень хорошо характеризуют и текущее состояние наших отношений и создает хороший задел для будущего".