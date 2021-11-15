Источник: США предложили экипажам "Аэрофлота" летать в Ереван за американскими визами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. США предложили экипажам российской авиакомпании "Аэрофлот" летать в Ереван за американскими визами, преподнося это как "огромный шаг вперед". Об этом заявил в понедельник ТАСС дипломатический источник в Москве.

"Здесь <…> прямо какое-то издевательство. Они нам преподносят как огромный шаг вперед, что они согласились принимать экипажи "Аэрофлота" в Ереване в своем посольстве. То есть люди летят, чтобы получить визу, в Ереван", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, Вашингтон намеренно осуществляет такие действия, чтобы вызвать недовольство у российской стороны, вследствие запрета на наем граждан РФ и других стран в дипмиссию США в Москве.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту 455 дипломатов за счет сотрудников из США.