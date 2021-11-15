Все ранее отнесенные к Крайнему Северу территории вошли в проект единого перечня

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства РФ об утверждении единого перечня таких территорий, сообщили ТАСС в Минэкономразвития России.

"Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В проект постановления, согласованный заинтересованными федеральными ведомствами и регионами, включены все территории, которые ранее были отнесены разными актами к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", - сообщили в МЭР РФ.