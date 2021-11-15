Контракт на второй мост через Обь планируют заключить в I квартале 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный контракт по итогам торгов на возведение второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города региона - Сургута - планируется заключить в первом квартале 2022 года. При росте цен на стройматериалы стоимость моста может быть увеличена, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель примерно в 2,5 раза.

"Мы работаем над конкурсной документацией и планируем провести торги, заключить государственный контракт в первом квартале 2022 года и начать производство строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта - 2025 год", - сказала Комарова.

По ее словам, протяженность мостового перехода с подходами составит 45,5 километра, в том числе сам мост -1 760 метров. Мост и автодорога спроектированы с учетом четырех полос движения. Также она отметила, что при росте цен на стройматериалы стоимость моста может вырасти. "В расчете учтены рыночные изменения стоимости строительных материалов. Если цены в этот период будут выше заложенных коэффициентов, то есть решение правительства РФ о возможном изменении проекта", - уточнила глава региона.

Как ранее сообщал ТАСС директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок, власти региона планируют привлечь 13,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита на возведение второго моста возле Сургута. Ориентировочная стоимость проекта с учетом периода реализации - 63,2 млрд рублей, в том числе проектные работы - 300 млн рублей.

О проекте

В конце октября Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект второго мостового перехода через реку Обь. В Главгосэкспертизе отметили, что на трассе будущего мостового перехода, кроме моста через Обь, разместят семь мостов и путепроводов, две транспортные развязки, водопропускные трубы, а также линии связи. Расчетная скорость движения на участке автодороги второй категории составляет 120 км/ч, на участках магистральных дорог - 90 км/ч.

В настоящее время через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, это единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, сейчас мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тыс. машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тыс.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. Планируемые сроки возведения - 2021-2025 годы. Мост планируют построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также города Сургута. Общая длина мостового перехода составит около 44 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,7 км.