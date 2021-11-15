"Россети" модернизировали подстанцию "Котельнич"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") завершила модернизацию подстанции "Котельнич", что позволило повысить надежность связей между Костромской и Нижегородской энергосистемами и энергоснабжения одноименного города с населением 22 тыс. человек, говорится в сообщении холдинга.

"Общая трансформаторная мощность центра питания составляет 245 МВА. Он является "точкой раздела" Костромской, Нижегородской, Кировской энергосистем, крупным источником электроснабжения объектов Горьковской железной дороги, а также ряда промышленных предприятий", - отмечается в сообщении.

В ходе модернизации, на которую было направлено более 220 млн рублей инвестиций, на подстанции был установлен новый трансформатор российского производства, который оснащен энергоэффективной системой охлаждения, высоконадежными вводами и комплексом мониторинга технического состояния и параметров работы, а также были смонтированы микропроцессорные комплексы релейной защиты.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.