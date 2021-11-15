Больницу-долгострой в ХМАО планируют сдать во II квартале 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Окончание строительства возводимой более 10 лет многопрофильной центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) запланировано на второй квартал 2022 года. Об этом сообщила в понедельник в ходе пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.

Как ранее сообщал ТАСС, возведение многопрофильной больницы в Нижневартовске идет более 10 лет. Первоначальная документация для строительства объекта готовилась еще в 2006 году, однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство было законсервировано из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились, а в 2019 году ситуация была взята на контроль депутатами округа.

"Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, идет закупа и поставка медицинского оборудования. Готовность несданной в эксплуатацию части объекта - 75%. Подрядчиком, который ведет строительство объекта, правительству Югры отправлен откорректированный график по выполнению работ со сроком завершения - второй квартал 2022 года", - сказала глава региона.

По ее словам, на сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию котельная, инфекционный корпус, вторая очередь (блоки В и Г), инженерные сети. При этом, не исполнен госконтракт по своевременному вводу в эксплуатацию второго этапа первой очереди - строительства блока А, и Е, гаража и блока утилизации медицинских отходов.

Ранее директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин сообщал ТАСС, что государственной программой „Сотрудничество" на многопрофильную больницу в Нижневартовске запланировано направить почти 18,5 млрд рублей в 2021 году. Из них - 3,9 млрд пойдет на завершение строительства, а 14,6 - на закупку технологического оборудования. По его словам, в целом на строительство больницы с момента начала работ направлено более 9,1 млрд рублей.

О планах построить в Нижневартовске многопрофильную больницу на 1,1 тыс. коек ранее сообщала губернатор Югры Наталья Комарова. В 2010 году она отмечала, что решением правительства округа объект включен в целевую программу "Сотрудничество", реализующуюся с 2005 года между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Основной целью программы является дальнейшее социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, включая интеграционные процессы в экономике и социальной сфере.