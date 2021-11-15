Стоимость сжиженных углеводородных газов на бирже упала почти на 10%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость сжиженных углеводородных газов на биржевых торгах в понедельник снизилась на 9,76%, до 36,38 тыс. рублей за тонну. При этом снижалась биржевая цена и на другие виды топлива, в том числе на бензин и дизель, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля уменьшилась за день на 0,2% и составила 61,1 тыс. рублей за тонну. Снижались и биржевые индексы летнего и межсезонного дизельного топлива: летний дизель подешевел на 1,6%, до 53,08 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 0,73%, до 54,6 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 понизилась на 1,45%, до 51,5 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 52,9 тыс. рублей за тонну. В то же время топочный мазут подешевел на 0,3%, до 25 тыс. рублей за тонну.

Авиационное топливо при этом поднялось в цене на 0,3%, до 58,27 тыс. рублей за тонну.