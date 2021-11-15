Собственное дело по соцконтракту намерены открыть более 1,4 тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. жителей Ставропольского края намерены открыть собственный бизнес благодаря социальному контракту. Участники программы также заключают контракты для развития подсобных хозяйств и для поиска работы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"За истекший период 2021 года заключено 5 029 социальных контрактов на общую сумму 567 601,33 тыс. рублей. <…> Наиболее востребованными направлениями являются поиск работы (заключено 1 325 социальных контрактов) и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (заключено 1 385 социальных контрактов). Социальные контракты на ведение личного подсобного хозяйства заключили 613 человека", - пояснил собеседник.

По информации министерства, до конца 2021 года в общей сложности в крае планируется заключить еще около 200 социальных контрактов, на это направят 636,6 млн рублей. Средства выделяют из федерального и краевого бюджетов.

Программа социальных контрактов действует в Ставропольском крае с 2014 года. С 2021 года на заключение социальных контрактов направляются и федеральные средства, это позволило в разы увеличить объем финансирования программы на Ставрополье. За предыдущие пять лет общее финансирование программы из краевого бюджета составляло 37,98 млн. рублей.