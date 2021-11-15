Мантуров: нефтегазовое оборудование РФ пользуется устойчивым спросом у мировых заказчиков

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Российское нефтегазовое оборудование пользуется спросом у заказчиков из США, Европы и Ближнего Востока, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в обращении на открытии конференции ADIPEC.

"Особое внимание мы уделяем технологиям добычи и переработки углеводородов. Здесь наша промышленность в последние годы существенно нарастила компетенции, сегодня большая часть нефтегазового оборудования на российском рынке - отечественного производства, а его качество подтверждает устойчивый спрос со стороны иностранных заказчиков из США, Европы, Индии и стран Ближнего Востока",- сказал он.

Министр также добавил, что более 80 российских компаний представили свои наработки в этой области на выставке ADIPEC в Абу-Даби.

Он также заявил о необходимости сотрудничества РФ и ОАЭ в сфере "зеленой" энергетики, в том числе водородной.

"Несмотря на то, что нефть и газ на протяжении десятилетий будут оставаться основой глобального энергетического баланса, уже не один год и Россия, и ОАЭ реализуют проекты "чистой энергии". Считаем, что в этой сфере у нас есть хороший потенциал для наращивания коорперации. И, конечно, особое значение в контексте "зеленого разворота" приоретает водородная энергетика: чтобы, как и по нефтегазу, преуспеть в этом направлении, мы уже сейчас должны объединить усилия и наши ресурсы для ускоренного освоения водородных технологий и продвижения совместных проектов на международных рынках", - отметил министр.

Мантуров добавил, что планирует обсудить вопросы сотрудничества по энергетике в ходе заседания межправкомиссии РФ - ОАЭ во вторник.