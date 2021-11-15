ПСБ и "Вертолеты России" запустят первый в РФ проект операционного лизинга вертолетов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 заключили соглашение о создании совместного предприятия по операционному лизингу российской вертолетной техники. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что совместное предприятие "Вертолетов России" и ПСБ будет оказывать услуги аренды вертолетов на российском и зарубежных рынках. Вертолет можно будет приобрести в операционный лизинг на 2-4 года и сразу получить его для выполнения собственных задач.

"В настоящее время на рынке авиационных услуг распространены краткосрочные и среднесрочные контракты, для реализации которых необходимо привлечение большого количества вертолетов, например на обслуживание объектов строительства или топливно-энергетического комплекса. Для решения этих задач эксплуатанты могут взять в аренду вертолеты на необходимый срок без обязательства последующего выкупа машин. Эта опция наряду с другими финансовыми инструментами будет доступна как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков", - говорится в сообщении банка.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что совместное предприятие будет способствовать усилению позиции на рынке авиационного лизинга, содействуя тем самым дальнейшему развитию этой сферы в целом и экспансии отечественной продукции за рубежом в частности. В свою очередь гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский подчеркнул, что "объединяя усилия с ПСБ, мы становимся пионерами этого направления в России, однако анализ сравнительной стоимости российских вертолетов и их летного часа позволяет нам быть уверенными в том, что мы будем конкурентоспособны и на мировом рынке".

Создание совместного предприятия планируется завершить в течение 2022 года. Первые поставки в интересах зарубежных операторов предполагается начать в 2024 году. К 2030 году парк совместного лизингового предприятия должен составить 140 машин. В парк совместного предприятия войдет практически вся линейка современных российских вертолетов гражданского назначения: Ансат, Ка-32, Ми-8, Ми-171А2/А3 и Ми-26. Данные модели вертолетов могут применяться для перевозки пассажиров, экскурсионных полетов, медицинской эвакуации, а также поисково-спасательных работ и патрулирования территорий. Основными целевыми рынками в рамках данного проекта, помимо России, станут страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.