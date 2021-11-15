Регулярные рейсы по Северному морскому пути до Камчатки начнутся в 2022 году

ТАСС, 15 ноября. Регулярные рейсы по Северному морскому пути к портам Камчатского края начнутся в 2022 году. Это позволит избежать возможных проблем с доставкой грузов, подобно той, которая возникла на Дальнем Востоке в октябре, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Владимир Солодов.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке в октябре. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья.

"Эксперты оценивают причины этой проблемы как системной, фундаментально связанной с системой глобальной логистики и сбоями. И поэтому, чтобы решить ее, что называется, окончательно, нам предстоит реализовать ряд системных решений.<…> Модернизация портов - это очень актуальная тема у нас на Камчатке, поскольку это не только вопросы жизнеобеспечения, но и огромный потенциал для развития - создание рабочих мест и создание новых механизмов логистики. И, конечно, это регулярное сообщение с Северным морским путем - мы видим, что Севморпуть сегодня уже конкурентоспособный канал по сравнению с Суэцким, южным традиционным путем, и в следующем году мы начнем регулярные рейсы по доставке рыбы с Дальнего Востока, но одновременно это означает, что и к нам на Камчатку будут ходить Северным морским путем товары и продукты из центральных регионов России", - сказал Солодов.

Кроме того, он отметил, что решением проблемы возможных перебоев станет развитие провозных мощностей и портовой инфраструктуры. В частности, в Нижнем Новгороде, в Крыму строятся грузопассажирские суда для обеспечения потребностей Камчатского края. "Первое из них - "Анатолий Чернеев" - приступит [к работе] в 2022 году, и тот самый дефицит провозных мощностей, о котором говорил министр транспорта РФ, начнет снижаться", - сказал Солодов.