Нацбанк Польши срочно выпустит коллекционные монету и банкноту, посвященные защите границы

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Польши принял решение в срочном порядке выпустить коллекционные монету и банкноту, посвященные защите границы с Белоруссией в условиях миграционного кризиса. Об этом говорится в сообщении банка, размещенном в понедельник на его сайте.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Председатель Нацбанка профессор Адам Глапиньский принял решение выпустить в ускоренном и чрезвычайном режиме коллекционные монету и банкноту, посвященные защите польской восточной границы", - отмечается в сообщении.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

В настоящее время на польско-белорусской границе находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских, 15 тыс. солдат польской армии.