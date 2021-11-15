Уральская таможня на середину ноября перечислила в федбюджет больше, чем за весь 2020 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Уральское таможенное управление (УТУ) перечислило в федеральный бюджет 74,4 млрд рублей, что превышает сумму перечислений за весь 2020 год - 73,9 млрд рублей - благодаря введению экспортных пошлин на металлы и пиломатериалы. Об этом сообщили в пресс-службе управления в понедельник.

В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний страны: "Евраза", "Русала", НЛМК, ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.

"Правительство России в мае-июне 2021 года установило ставки вывозных таможенных пошлин на изделия и лом из черных и цветных металлов, ферросплавы, а также пиломатериалы низкой степени переработки. Эти изменения обеспечили в экспортно-ориентированном уральском регионе значительный рост объемов взимаемых пошлин, платежей и сборов. При этом на черные и цветные металлы пришлось 97,8% от суммы вывозных таможенных пошлин", - цитирует пресс-служба начальника УТУ Алексея Фролова.

По данным таможни, на 15 ноября в федеральный бюджет переведено 74,4 млрд рублей. "В 2021 году по сравнению с прошлым годом значительно изменилась структура таможенных платежей. В 2020 году 99,8% суммы, перечисленной в бюджет, относилось к импортной составляющей (ввозная таможенная пошлина, таможенные сборы и НДС), а общая сумма вывозной таможенной пошлины составила всего 103,6 млн рублей. В этом году доля таможенных платежей, уплачиваемых при экспорте товаров, увеличилась до 26% (19 млрд 419 млн рублей)", - уточнили в пресс-службе.

В России с августа до конца 2021 г. введены пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Цель такого решения - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в долларах за тонну. По подсчетам Минфина РФ, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.