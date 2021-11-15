Глава Югры: законодательство РФ нужно доработать исходя из минерально-сырьевой базы ТЭК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Законодательство России в сфере налогообложения, касающееся добычи углеводородов, необходимо корректировать исходя из характеристик минерально-сырьевой базы по нефти и газу. Эту работу надо проводить для синхронизации интересов государства и бизнеса, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции в понедельник.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий развитие Уральского федерального округа, 21 октября 2021 года в ходе совещания в Ханты-Мансийске предложил рассматривать вопрос налоговых льгот при добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) серьезно и с точки зрения долгосрочной перспективы, поскольку он имеет и социальную составляющую. Он также отметил, что в вопросе налоговых льгот для ТРИЗ надо "играть вдолгую", так как он жизненно важен для региона и для ряда нефтедобывающих компаний.

"Обводненность месторождений в нашем регионе составляет в среднем 90% и почти 27% нефтедобычи приходится на так называемые трудноизвлекаемые запасы углеводородов. <…> Поэтому специалисты и эксперты в этой сфере заявляют, и я поддерживаю, что нужно донастроить законодательство России, в том числе в части налогообложения, исходя из характеристик минерально-сырьевой базы (в сфере добычи нефти и газа - прим. ТАСС), которой мы располагаем", - сообщила губернатор Югры отвечая на вопрос о недовольстве нефтегазовых компаний действующим налоговым законодательством, делающим нерентабельной разработку старых и обводненных месторождений.

По ее словам, работу по законодательству нужно проводить, чтобы синхронизировать интересы государства и бизнеса и обеспечить главное для каждой отрасли экономики - предсказуемость, защиту инвестиций, долгосрочное развитие. "На совещании с Юрием Борисовым (21 октября 2021 года - прим. ТАСС) недропользователи высказали свое мнение, что действующее законодательство, в том числе налоговое, отстает от текущего состояния минерально-сырьевой базы", - сказала глава региона, добавив, что нужно постоянно работать над восполнением минерально-сырьевой базы в сфере нефтегазодобычи.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Югры до 2024 года, власти ХМАО ожидают, что объем добычи нефти в 2022 году вырастет до 220 млн тонн против 213 млн тонн в текущем году. Согласно документу, объем добычи нефти в регионе по базовому сценарию должен составить в 2023 году - 219 млн тонн, в 2024 году - 218 млн тонн. В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.