В Кузбассе построят крупнейшую в регионе гостиницу в составе культурного кластера

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Самую большую в Кузбассе гостиницу на 300 номеров построят в составе музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств, который возводится в центре Кемерова. Здание соединят теплым переходом со строящимся филиалом Мариинского театра, сообщил в понедельник губернатор Сергей Цивилев на встрече с предпринимателями.

"Мы договорились, [в составе культурного кластера будет построена] гостиница 110 м высотой, 309 номеров, со SPA, бассейном, теплым переходом в театр (филиал Мариинского театра). В составе гостиницы ведем проект создания ЗАГСа, зала для регистрации браков. Потому что со следующего года отменяется территориальная принадлежность, любой человек сможет приехать в Кемерово и зарегистрировать свой брак", - сказал Цивилев.

По данным официальных сайтов гостиниц в регионе, на сегодня самый большой номерной фонд из 180 номеров насчитывает трехзвездочная гостиница "Кузбасс" в Кемерове. Единственный пятизвездочный отель "Томь" включает 112 номеров. Самая большая гостиница в Новокузнецке "Park inn" состоит из 174 номеров для размещения гостей.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе к 31 декабря 2023 года. Строительство театрально-музейного комплекса Сибирского кластера искусств началось в Кемерове в начале 2021 года. По проекту в него войдут филиалы Мариинского театра с залом на 950 мест и Государственного Русского музея. Он будет представлять собой единое десятиэтажное здание общей площадью более 81 тыс. кв. м с подземной автомобильной парковкой.

Также в Сибирский кластер искусств войдет образовательный комплекс, включающий в себя филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), общежитие и интернат для учеников, общеобразовательная школа.