В Кемеровской области построят участок трассы под переходом для лосей

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Проект транспортного обхода Кемерова, строительство которого Владимир Путин поручил начать до конца этого года, будет включать в себя первый в России участок, проложенный под лосиной тропой. Это позволит повысить безопасность дорожного движения, сообщил в понедельник губернатор Сергей Цивилев на встрече с предпринимателями.

"В объездной дороге вокруг Кемерова заложен такой элемент, который в России еще нигде не применяется, применяется в Европе. У нас очень много лосиных троп, они здесь шли много тысячелетий, мы это должны сохранить. Выход лося на скоростную трассу опасен, мы должны защитить всех, кто едет по трассе. В скотопрогоны под трассами лось не идет. Поэтому мы сделаем впервые в России трасса, пройдет пройдет под переходом лосей", - сказал Цивилев.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в марте утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стоимость проекта оценивается в 56 млрд рублей. Федеральный бюджет профинансирует около половины стоимости работ, оставшаяся часть должна быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства. Кто станет инвестором проекта, в данный момент неизвестно. Инвестиции должны окупиться за счет платного проезда для транзитного транспорта.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса за свой счет начали проектирование объездной трассы. Новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. Магистраль будет включать в себя четыре развязки на разных уровнях и мост через реку Томь.