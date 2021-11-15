"Газпром" сообщил о суточных рекордах по отбору газа из ПХГ в Европе в начале ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано уже 6,6% от объема, закачанного туда в летний период. В начале ноября наблюдались суточные рекорды по отбору, говорится в сообщении "Газпрома".

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября заполненность европейских ПХГ составила 74%, объем активного газа - на 19,5 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. "Отметим, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений. Максимальный из них - 345,2 млн куб. м - был 3 ноября", - говорится в сообщении.

При этом запасы газа в украинских ПХГ оказались ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м). "Газпром" продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ", - резюмировали в холдинге.