"Хевел" построит две солнечные электростанции в Забайкалье в 2022 году

ЧИТА, 15 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Хевел" запланировала во втором квартале 2022 года сдать в эксплуатацию две солнечные электростанции (СЭС) в Забайкальском крае. Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тыс. тонн в год, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства планирования и развития Забайкалья.

"Структурами ГК "Хевел" ведется строительство двух солнечных электростанций - Читинской и Черновской. Мощность каждой СЭС составляет 35 МВт, объекты будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Прогнозная годовая выработка двух солнечных электростанций составит более 80 млн кВт/ч, что позволит сократить выбросы CO2 на 23 тыс. тонн в год", - уточнили в пресс-службе.

Как уточнил руководитель Корпорации развития Забайкалья Антон Тутов, общая сумма инвестиций в проекты составит 11,5 млрд рублей, в строительстве участвуют около 300 человек.

В Забайкальском крае это не первые проекты солнечной генерации. Так, в октябре 2019 года в Чите запустили первые в Забайкалье полноценные солнечные электростанции - "Балей" и "Орловский ГОК". Всего солнечный парк насчитывает примерно 98 тыс. модулей, а его общая мощность - 30 МВт. В год они вырабатывают свыше 40 млн киловатт-часов.