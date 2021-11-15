Модернизированный вертолет Ка-32А11М впервые поднялся в воздух

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М впервые поднялся в воздух и приступил к летным испытаниям. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех".

"Модернизация значительно расширяет возможности одного из лучших пожарных вертолетов в мире Ка-32. Сертификацию Ка-32А11М мы планируем закончить в 2023 году. После этого машина с новейшей электроникой и системой пожаротушения будет доступна для российских и иностранных заказчиков", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Андрея Богинского.

В холдинге уточнили, что первый полет вертолета прошел в режиме висения. Машина поднялась в воздух в летно-испытательном комплексе Кумертауского авиационного производственного предприятия в Башкортостане.

Ка-32А11М был впервые представлен на авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Машина получила "стеклянную кабину" с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и новую систему пожаротушения, которая позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в нее до 400 литров пеноагента. Двигатели ВК-2500ПС-02 существенно улучшат летные характеристики вертолета в жарких и горных условиях. По расчетам конструкторов, грузоподъемность вертолета в таких условиях может возрасти на величину около 1 600 кг.

Соосная схема вертолета Ка-32 обеспечивает стабильность в режиме висения и отличную устойчивость даже при боковом ветре. Кроме того, за счет отсутствия рулевого винта уменьшаются габариты вертолета, что делает его более маневренным.