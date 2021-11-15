Positive Technologies перераспределит акции между сотрудниками в конце 2021 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. IT-компания Positive Technologies рассматривает возможность в конце текущего года провести технический листинг, который предполагает распределение акций между сотрудниками компании. Об этом ТАСС сообщил операционный директор компании Максим Пустовой.

"Мы рассматриваем возможность провести технический листинг в конце этого года. Планируем разместить не менее 10% акций. В качестве владельцев на данный момент выступают текущие и бывшие сотрудники Positive Technologies. Суть данного решения основана на том, чтобы первыми владельцами акций были те люди, которые внесли существенный вклад в развитие Positive Technologies и понимают потенциал развития компании", - отметил Пустовой.

Он добавил, что компания идет на этот шаг для того, чтобы акции Positive Technologies превратились в ликвидный рыночный инструмент вознаграждения сотрудников, а также людей вне компании, которые станут частью Positive-комьюнити.