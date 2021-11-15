Совет ЕЭК одобрил дистанционную оценку системы менеджмента качества медицинских изделий

НУР-СУЛТАН, 15 ноября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова одобрил возможность дистанционной оценки системы менеджмента качества (СМК) производителей медицинских изделий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 одобрена возможность дистанционной оценки системы менеджмента качества производителей медицинских изделий. Проведение оценки СМК в онлайн-формате позволит снизить временные и финансовые издержки производителей медицинских изделий, а также обеспечит доступность в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) новых медицинских изделий, производство которых требует проведения первичного инспектирования", - говорится в сообщении.

Система менеджмента качества медицинских изделий должна обеспечивать соответствие выпускаемых в обращение в рамках ЕАЭС изделий общим требованиям безопасности и эффективности, требованиям к их маркировке, технической и эксплуатационной документации на них, утвержденных решением совета ЕЭК. Оценку системы менеджмента качества медицинских изделий на производстве проводят специальные инспектирующие организации.