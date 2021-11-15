Выручка HeadHunter в III квартале выросла вдвое

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выручка российской рекрутинговой компании HeadHunter по МСФО в III квартале 2021 года выросла вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 4,69 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель скорректированной EBITDA за отчетный период увеличился на 116,8%, до 2,83 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 60,4% против 56,6% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 2,3 раза и достигла 2,05 млрд рублей. Чистый долг HeadHunter снизился на 52,5%, до 2,579 млрд рублей.

"В III квартале нам удалось удвоить нашу выручку по сравнению с предыдущим годом благодаря ускоренному переходу с офлайн на онлайн. Клиентская база нашей платформы увеличилась до 450 тыс. клиентов в этом году на сегодняшний день", - приводятся в сообщении слова CEO компании Михаила Жукова.

Кроме того, компания прогнозирует по рост выручки на текущий год в пределах 81-84% по сравнению с 2020 годом. Ранее ожидался рост в пределах 63-68%.

Основными акционерами HeadHunter Group PLC являются кипрская Highworld Investments Limited, входящая в инвестиционный фонд Elbrus Capital (37,3%), структура Goldman Sachs Group - ELQ Investors VIII Limited (13,9%) и американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management (14,4%). Менеджменту компании принадлежит 0,6%, free float - 33,8%.