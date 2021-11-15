В Петербург прибыла последняя в этом году партия автобусов на природном газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Последняя партия автобусов на природном газе, купленных в этом году, приехала в Петербург. После проверки работы всех систем они выйдут на линии в разных районах города, сообщили в понедельник в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"Завершилась поставка 20 автобусов на компримированном природном газе марки "Нефаз", приобретенных "Пассажиравтотрансом". Новый подвижной состав разместился в автобусном парке на Хрустальной улице, который после реконструкции является самой современной площадкой в Петербурге для обслуживания автобусов на газомоторном топливе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость всей партии составляет 322,8 млн рублей. В пресс-службе также добавили, что часть автобусов отправится по маршруту №100 "Наличная ул. - Балтийский вокзал", где с сентября уже работают газовые автобусы. Это позволит увеличить количество экологически чистого транспорта на Васильевском острове, где по маршруту №128 также курсируют автобусы с электрическим двигателем. Кроме того, до конца года предприятие ожидает поступления четырех автобусов на сжиженном природном газе и двух электробусов.

По сообщениям властей города, планируется, что в 2022 году в Петербурге появится около 3 тыс. автобусов на газомоторном топливе. Все автобусы будут отечественного производства, а через несколько лет автобусный общественный транспорт переведут на экологичное топливо.