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Росаккредитация прошла аудит Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации

В МЭР пояснили, что аудит со стороны этого объединения необходим для признания национальной системы аккредитации РФ в рамках APAC MRA

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Росаккредитация успешно прошла независимый международный аудит Азиатско-Тихоокеанского объединения по аккредитации (APAC), сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"По результатам рассмотрения итогового отчета аудиторов и голосования членов совета APAC MRA (региональная договоренность о взаимном признании - прим. ТАСС), в который входят представители 48 органов по аккредитации - подписантов APAC MRA, одобрено решение о подтверждении действующей области признания Росаккредитации и ее расширении по новым заявленным областям. Соответствующий сертификат датирован 12 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

В МЭР пояснили, что аудит со стороны APAC необходим для признания национальной системы аккредитации РФ в рамках APAC MRA, подписанты которой должны проходить обязательный международный аудит раз в четыре года. Успешное прохождение аудита позволяет Росаккредитации претендовать на расширение области признания глобальной договоренности о взаимном признании в рамках Международной ассоциации по аккредитации лабораторий (ILAC MRA) и получение статуса подписанта глобальной договоренности о взаимном признании в рамках Международного форума по аккредитации, подчеркнули в министерстве.

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