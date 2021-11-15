Авиакомпания "Азимут" запустит рейсы между Ростовом-на-Дону и Дубаем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в конце декабря начнет выполнять регулярные рейсы между Ростовом-на-Дону и Дубаем (ОАЭ). Об этом в понедельник сообщается на сайте перевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" продолжает развивать международную маршрутную сеть из аэропорта Платов и сообщает об открытии продаж авиабилетов из Ростова-на-Дону в Дубай. Полеты из донской столицы в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов будут выполняться с 25 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы по новому маршруту будут выполняться еженедельно. Из Ростова-на-Дону борт авиакомпании будет вылетать по субботам в 23:50, посадка в Дубае в 04:45 в воскресенье. Обратный рейс из Дубая будет вылетать в воскресенье в 06:05, посадка в Ростове-на-Дону - в 09:15.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.