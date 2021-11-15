ПСБ профинансирует строительство в Москве торгового центра по ESG-стандартам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставит российской девелоперской компании "Гарант-Инвест" 3,2 млрд рублей на строительство в столице торгового центра по ESG-технологиям (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которые снижают негативное воздействие на окружающую среду. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе банка.

"ПСБ и российский девелопер коммерческой недвижимости ФПК "Гарант-Инвест" подписали кредитное соглашение на сумму 3,2 млрд рублей для строительства торгового центра West mall на западе Москвы. При проектировании и строительстве будут использоваться ESG-технологии, которые не только снижают негативное влияние на окружающую среду, но также уменьшают расходы на эксплуатацию здания, повышают уровень комфорта и задают новые стандарты коммерческой недвижимости", - сказано в сообщении.

Как рассказал вице-президент ПСБ - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве Алексей Анаисов, которого цитирует пресс-служба, банк считает участие в проектах развития городской инфраструктуры перспективным и интересным. "По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет в Москве будет отмечаться спрос на торговые центры площадью около 30 тыс. кв. м с возможностью организации фуд-ритейла, фуд-корта современного формата и развлекательной составляющей", - говорит Анаисов.

Президент "Гарант-Инвеста" Алексей Панфилов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что новый торговый центр проектируется и будет строиться по экологическому стандарту BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) с использованием 62 "зеленых" технологий. Кроме того, в задании учтут все новые постковидные тренды: максимум пространства будет отдано сфере услуг и общественного питания, минимум - классическому ритейлу, например, магазинам одежды.

Вице-президент ПСБ - директор департамента среднего и малого бизнеса в Москве Алексей Анаисов подчеркнул, что банк продолжает развивать направление проектного финансирования. "Мы финансируем проекты различного масштаба и географии в области жилищного, офисного, торгового и складского строительства, а также сделки с земельными участками, в сфере гостеприимства и туризма, в ESG, социальных и инфраструктурных проектах", - рассказал Анаисов.

"Зеленая" сертификация зданий является добровольной процедурой. Застройщики стремятся ее пройти, чтобы соответствовать растущему спросу на эконедвижимость. Мировыми лидерами "зеленой" сертификации недвижимости сегодня являются британский стандарт Breeam и американские Leed и Well.