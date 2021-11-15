OMV в середине 2022 году примет решение о вхождении в проект по ачимовским участкам

АБУ-ДАБИ, 15 ноября. /ТАСС/. Австрийская OMV сохраняет планы по вхождению в проект "Газпрома" по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений и примет решение в середине 2022 года. Об этом заявил журналистам глава компании Альфред Штерн в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Ничего не изменилось. Мы планируем принять решение в середине следующего года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Газпром" владеет 74,99% в "Ачим девелопмент", Wintershall Dea - 25,01%. Кроме того, "Газпром" и OMV в октябре 2018 года подписали соглашение, в соответствии с которым OMV получит 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля "Газпрома" снизится до 50,01%.

В июне 2019 года была согласована цена покупки - €905 млн, однако на тот момент сделку планировалось закрыть до конца 2019 года. В июле 2020 года сообщалось, что переговоры OMV с "Газпромом" привели к изменению оговоренной ранее суммы сделки по покупке австрийской OMV доли в проекте в связи с тем, что на участках в скором времени будет начата добыча.