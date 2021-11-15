Камчатка на Днях Дальнего Востока презентует перспективы рыбопромышленности и туризма

ТАСС, 15 ноября. Власти Камчатского края на Днях Дальнего Востока в Москве представят основные направления развития региона - это рыбопромышленный комплекс, логистика и перспективы Северного морского пути, а также особенности туризма, сказал в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Традиционно проходят "Дни Дальнего Востока в Москве", мы презентуем основные направления нашего развития - это, безусловно, рыбопромышленный комплекс, который является основой экономики Камчатского края, это логистика - перспектива Северного морского пути, развитие портов и судоремонта на Камчатке", - сказал Солодов.

Он отметил, что возможность инвестирования в перспективные портовые мощности интересуют иностранцев.

"И, конечно, [демонстрация] возможностей туризма на Камчатке. Мы видим, что с приоритезацией на внутренний туризм Камчатка стала одной из самых популярных точек притяжения для жителей России. Наша задача сделать пребывание на Камчатке максимально комфортным, качественные условия создать и улучшить условия по доставке. Здесь большую роль играют плоские тарифы [на авиабилеты], субсидированные тарифы [на авиабилеты], которые реализуются сейчас", - заключил губернатор.

"Дни Дальнего Востока в Москве" - масштабное мероприятие, проводимое с 2017 года, в рамках которого дальневосточным регионам предоставляется возможность в российской столице представить потенциал округа. В течение трех лет площадки проекта посетили более 70 тыс. жителей и гостей города. Они смогли познакомиться с особенностями восточных регионов России, их традициями, культурой, туристическими возможностями и экономическим потенциалом.