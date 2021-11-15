В Вологодской области заменили все устаревшие школьные автобусы

ВОЛОГДА, 15 ноября. /ТАСС/. Новые 22 школьных автобуса, закупленные на средства федерального бюджета, отправлены в образовательные учреждения 15 районов Вологодской области и Вологды. На данный момент в регионе полностью заменены устаревшие школьные автобусы, но с учетом увеличения числа детей и появления новых школьных маршрутов приобретение новых единиц транспорта будет продолжено, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Задача, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Путин по замене школьных автобусов, выполнена на Вологодчине. Благодаря поддержке федерального бюджета, а также программе "Школьный автобус" в нашем регионе в эксплуатации уже нет автобусов, которым больше 10 лет. Но количество детей в сельской местности растет, требуются машины на новые маршруты. Замена школьных автобусов и приобретение новых будет продолжаться дальше в регионе", - привела слова губернатора пресс-служба на церемонии вручения ключей от новых машин.

По информации главы региона, с 2012 года в Вологодской области активно ведется обновление школьного автопарка. За счет федерального бюджета удалось закупить 162 автобуса. Помимо этого, в 2019 году руководитель региона запустил областную программу "Школьный автобус", по которой было приобретено 118 машин. На эти цели было выделено 234 млн рублей из регионального бюджета.

В этот раз за счет средств федерального бюджета в объеме 48 млн рублей закупили 13 автобусов марки "ГАЗ", восемь - "ПАЗ" и еще один современный УАЗ, он поставлен в регионе впервые. Машина оборудована всем необходимым для перевозки детей: удобными креслами, вещевыми полочками над сиденьями, аварийным выходом и автономным отоплением. В салоне установлены кресло для сопровождающего и система видеонаблюдения для водителя. В сельской местности востребованы машины повышенной проходимости, поскольку приходится возить детей и по грунтовым дорогам.

Всего в области перевозится школьными автобусами порядка восьми тысяч учащихся по 452 маршрутам. Для этого используется 291 автотранспортное средство в 180 школах региона. В области действуют 364 школы, в которых обучается около 126 тыс. детей.