Метрополитен Петербурга получил новый восьмивогонный состав в день 66-летия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,15 ноября. /ТАСС/. Новый энергоэффективный состав вагонов прибыл в Петербург, он уже проходит проверку для выхода на красную линию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Сегодня Петербургский метрополитен получил очередной восьмивагонный состав, предназначенный для работы на Кировско-Выборгской линии. Поставщиком выступает ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод". Новые вагоны обеспечивают более плавный ход и торможение. Их отличает высокая энергоэффективность и возможность экономии до 15% электроэнергии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в новых вагонах есть электронное табло, где отображается полная информация о маршруте следования. Первые и последние вагоны оборудованы для поездок маломобильных пассажиров. Это последняя поставка восьмивагонного состава для 1-й линии метрополитена по действующему с 2016 года контракту.

Кроме того, 15 ноября 2021 года Петербургский метрополитен отмечает 66 лет со дня создания. В 1955 году для пассажиров открылась первая линия Ленинградского метрополитена. По средней глубине заложения станций метро Петербурга считается одним из самых глубоких.

На своей странице в социальной сети во "ВКонтакте" вице-губернатор города Максим Соколов отметил, что в этом году закуплено в общей сложности 56 вагонов и еще 950 планируется приобрести в ближайшие 10 лет. Также три новые станции метро должны открыться к 2024 году: "Горный институт","Путиловская" и "Казаковская" ("Юго-Западная").