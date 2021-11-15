Минсельхоз прорабатывает вопрос об ограничении на перевозку икры в ручной клади

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз совместно с Минтрансом прорабатывает вопрос об ограничении на перевозку икры в ручной клади с территории Камчатского края. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

"Пока решения нет. У нас идеи, которые мы проработали с Минюстом о том, чтобы внести в правила перевозки багажа именно запрет на перевозку в ручной клади икры. Именно не заводской. Именно, когда кубами, контейнерами везется икра без подтверждающих документов, в объеме 20-30 кг в ручной клади. Здесь мы еще раз проработаем с Минтрасом и доложим в правительство для принятия решения", - сказал он.

Увайдов отметил, что незаконный бизнес очень быстро приспосабливается к нововведениям. "Пойдем по пути изменения ветеринарных правил и внесения изменений в наше законодательство, либо все-таки пойдем по пути эксперимента и посмотрим именно на Камчатке, как это сработает, если будут внесены изменения в правила перевозки икры, незаконно добытой, без заводской упаковки, без документов, которая провозится с территории Камчатского края в центральную часть России", - заключил он.