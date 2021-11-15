Финансирование покупки жилья для детей-сирот увеличат на 85% на Ставрополье в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены направить более 766 млн рублей на покупку жилья для детей-сирот в 2022 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минимущества края. По сравнению с показателем 2021 года финансирование вырастет на 85%.

"Благодаря плодотворной совместной работе органов исполнительной власти и депутатского корпуса удалось значительно увеличить объем финансирования этой программы. В бюджете 2022 года предусмотрено 766,3 млн рублей. В этом году на эти цели было освоено 412,3 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра Виталия Зритнева.

Покупка жилья для сирот в крае ежегодно проводится в рамках госпрограммы Ставрополья "Развитие образования" за счет привлечения собственных средств и федеральных. Основная часть приобретаемого жилья - квартиры в новостройках. Для отдаленных территорий власти Ставрополья разработали программу строительства жилья, сейчас идет отбор и формирование земельных участков.