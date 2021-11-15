Порядка 150 грузовиков скопилось в Брянской области на границе РФ и Украины

ТАСС, 15 ноября. Около 150 грузовых машин стоят в очереди на выезд перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области на границе РФ и Украины. Задержки возникли с 13 ноября и связаны с неравномерным приемом и приостановками въезда украинской стороной, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Брянской таможни.

"По последним данным, в очереди на выезд из России стоят 150 грузовых машин, с субботы ситуация не улучшается", - сказали в пресс-службе, отметив, что, по данным на утро понедельника, в очереди было 145 большегрузов.

Как сообщалось, очередь на выезд из РФ перед пунктом пропуска "Новые Юрковичи" возникла 13 ноября. Тогда в ожидании разрешения находилось более 120 грузовиков. По данным пресс-службы Брянской таможни, это связано с неравномерным приемом машин и периодической приостановкой украинской стороной приема грузовых транспортных средств, следующих на территорию Украины. Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Сеньковка" (Украина) принимал не более пяти-шести фур в час.