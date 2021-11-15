Биткойн получил первое за четыре года обновление

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. В воскресенье вышло первое за четыре года обновление биткойна под названием Taproot, изменения в коде призваны усилить анонимность владельцев криптовалюты и улучшить "эффективность сделок". Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, разработчики добавили новый вид электронных подписей для многосторонних сделок, он устранит различия в уровне конфиденциальности между простыми и сложными транзакциями, в которых указано несколько подписей, поясняет телеканал.

Еще одна важная часть изменений касается "умных контрактов" (автоматически совершаемых сделок). В результате обновления они "стали дешевле и меньше" по своему информационному объему. В перспективе "умные контракты" способны избавить держателей криптовалюты от посредников при оплате различных услуг или товаров, указывает телеканал.

В июне сообщество биткойна договорилось задержать выход обновления. Цель отсрочки - выделить дополнительное время для тестирования и минимизировать риск возникновения ошибки в коде или иных сложностей во время внедрения обновления. Телеканал отмечает, что выход Taproot - важное для владельцев биткойна событие, его поддержало большинство представителей сообщества. Содержание изменений не вызвало существенных разногласий в их среде в отличие от предыдущего крупного обновления, вышедшего в 2017 году.

По данным портала Coindesk, в понедельник (16:00 мск) стоимость биткойна превышала $65 тыс.