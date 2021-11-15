Объем сельхозпродукции в Чечне к октябрю вырос на 1,5% по году

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Объем производства агропродукции в Чечне за три квартала вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам в понедельник премьер-министр Мсулим Хучиев.

"Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений развития региона, - сказал он. - Объем продукции сельского хозяйства ЧР вырос по всем категориям хозяйств на 1 сентября 2021 года на 1,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В настоящее время убрано 176,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Валовый сбор составляет 506,9 тыс. т".

По его словам, в этом году очищено и восстановлено внутрихозяйственной мелиоративной сети протяженностью почти 550 км, что обеспечит подачу оросительной воды на площадь более 15 тыс. га.

В сентябре в регионе ввели в эксплуатацию мелиорируемые земли сельскохозяйственного назначения на площади 3 тыс. га, инвестиции в проект составили 530 млн рублей. В республике начата реконструкция Аргунского и Сунженского гидроузлов, что обеспечит оросительной водой сельхозземли четырех районов.