Современное плодохранилище начало принимать продукцию в Карабудахкентском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Современное плодоовощное хранилище начало работать в Карабудахкенском районе Дагестана, это позволит удовлетворить спрос в регионе на овощи, фрукты и виноград во внесезонный период. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Дагестана.

"Проект оказался востребованным <...>, сюда начала поступать на хранение различная продукция. В частности, из южных районов республики поступила хурма. Также заложено на хранение 250 тонн винограда. Часть холодильных мощностей отведено под морковь и другие овощи из группы "борщевого набора". Строительство хранилища позволит полнее удовлетворять спрос на наши овощи, фрукты и виноград и во внесезонный период",- говорится в сообщении.

Отмечается, что хранилище возведено на площади 1 440 кв. м и состоит из восьми холодильных камер. С помощью современных технологий в них поддерживается необходимый температурный режим и уровень влажности.

В регионе, по мнению первого замминистра сельского хозяйства Дагестана Шарипа Шарипова, общая вместимость имеющихся плодохранилищ составляет 20 тыс. тонн, но уже имеется потребность в объектах на 120 тыс. тонн.

"Поэтому вектор политики Минсельхозпрода республики направлен на стимулирование инвестиций в сферу агрологистики. В частности, строятся хранилища в рамках государственной грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Дагестанская плодовощная продукция из-за высоких вкусовых и экологических качеств востребована потребителем нашей страны", - сказал Шарипов.

По его словам, подобные хранилища также построены в Карабудахкентском и Магарамкентском районах.