Акционеры "Ленты" одобрили привлечение у Сбера кредита на 35 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Собрание акционеров ретейлера "Ленты" одобрило привлечение у Сбербанка кредита в размере 35 млрд рублей до 2024 года, средства будут направлены на операционные и капитальные расходы. Об этом говорится в сообщении компании.

"Цели финансирования - пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, расходы по капитальному ремонту, технической модернизации, расходы на НИОКР, предпроектные и проектные работы, расходы на социально-культурные нужды и благотворительность, полное или частичное погашение непросроченной текущей задолженности по кредитам других банков", - говорится в сообщении.

Срок кредита - с 12 ноября 2021 года по 11 ноября 2024 года, добавляется в материале.

О компании

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 20,98% акций.