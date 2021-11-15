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Путин поручил подготовить меры для сокращения инвестиционно-строительного цикла на треть

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.

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