Путин поручил подготовить меры для сокращения инвестиционно-строительного цикла на треть

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения для сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.