МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Ленты" утвердил дивидендную политику ретейлера, дивиденды будут выплачиваться ежегодно, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Общество стремится выплачивать дивиденды ежегодно, при этом общество может выплачивать и промежуточные дивиденды при условии, что его текущее финансовое положение является стабильным", - говорится в тексте сообщения.

При определении размера дивидендов должны учитываться результаты деятельности общества и его дочерних компаний. Средняя сумма дивидендов по результатам календарного года не должна быть выше 100% размера свободного денежного потока общества и его дочерних компаний, рассчитанного на основе консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при условии, что коэффициент "чистый долг/EBITDA", рассчитанный по консолидированной финансовой отчетности (IAS 17), будет находиться ниже значения 1.5х, добавляется в сообщении.

Если коэффициент "чистый долг/EBITDA", рассчитанный на основе консолидированной финансовой отчетности, будет находиться ниже значения 1.0х, то размер выплаченных дивидендов может превысить 100% размера свободного денежного потока общества и его дочерних компаний, отмечается в материале.

О компании

МКПАО "Лента" - многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер в России. На 30 сентября 2021 года под управлением "Ленты" находилось 259 гипермаркетов и 415 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка "Ленты" составила 445 млрд рублей. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ретейлера, в свободном обращении находятся 20,98% акций.