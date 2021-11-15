Путин поручил найти механизм трехсторонних соглашений для повышения доступности кредитов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подумать над внедрением трехсторонних соглашений, которые повысят доступность кредитов для подрядчиков. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих возможность заключения между заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и кредитной организацией трехстороннего соглашения, предусматривающего повышение для поставщика доступности и объема кредитов в целях исполнения его обязательств по контракту, а также обеспечения возможности льготного кредитования", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.