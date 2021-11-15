Путин поручил передать аэродром Воркуты в федеральную собственность

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавитранс". Соответствующее поручение главы государства по итогам заседания президиума Госсовета РФ размещено в понедельник на сайте Кремля.

"Министерству транспорта Российской Федерации совместно с Правительством Республики Коми рассмотреть вопросы: а) о передаче в собственность Российской Федерации имущественного комплекса аэродрома Воркута; б) об обеспечении устойчивой деятельности акционерного общества "Комиавиатранс", в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях", - говорится в тексте документа.